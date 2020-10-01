عملية تبادل أسرى بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

أفاد مصادر بأن القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين جنوب شرق البلاد، نفذت اليوم الخميس أول عمليه تبادل اسرى.

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