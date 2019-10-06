فضائيات تعلن إغلاق مكاتبها في بغداد

اغلقت عدد من الفضائيات ابواب مكاتبها بعد “اعتداءات” تعرضت لها من قبل مجهولين.

وبحسب مصادر امنية، فقد تعرض مكتب قناة “العربية الحدث” في شارع ابو نؤاس بمنطقة الكرادة وسط بغداد لاعتداء من مسلحين ملثمين.

وفي السياق، أعلنت قناة دجلة اقتحام مبناها من قبل مسلحين وإضرام النار فيه والاعتداء على الإعلاميين وطردهم من القناة.

كما قالت قتاة “ان آر تي عربية”، إن مسلحين دخلوا مبناها وأوقفوا ترددات البث.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط.