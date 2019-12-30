مجلس الأمن العراقي يؤكد أن الاعتداء الأمريكي يدفع بغداد لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي
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مجلس الأمن العراقي يؤكد أن الاعتداء الأمريكي يدفع بغداد لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي

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العرب اليوم - مجلس الأمن العراقي يؤكد أن الاعتداء الأمريكي يدفع بغداد لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي

مجلس الأمن العراقي
بغداد ـ العرب اليوم

قال مجلس الأمن العراقي، اليوم الاثنين، إن الاعتداء الأمريكي بمدينة القائم، يدفع بغداد لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي.

 

 

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مجلس الأمن العراقي يؤكد أن الاعتداء الأمريكي يدفع بغداد لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي مجلس الأمن العراقي يؤكد أن الاعتداء الأمريكي يدفع بغداد لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي



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