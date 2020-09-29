العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في أمير الكويت

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقية تعزية إلى الكويت، بوفاة أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء.

وأشار بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي، إلى أن "الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".