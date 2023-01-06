الشرطة العراقية تعلن تطهير نينوى من مخلفات «داعش»

أعلنت قيادة الشرطة في محافظة نينوى العراقية، القضاء على مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأفاد قائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني في تصريح صحفي، بأنه تم إزالة كل المخلفات الحربية التي خلفتها عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، إبان سيطرته على المحافظة شمالي العراق، بحسب صحيفة "أراب توادي".

وقال الحمداني: «إن القوات الهندسية التابعة لقيادة شرطة نينوى كانت أول المساهمين برفع هذه المخلفات الحربية».

وتابع: «حيث تمكنت بالتعاون مع القوات المساندة من إزالة ورفع نحو 7 آلاف صاروخ وعبوة في مناطق بسهل نينوى، كانت موزعة بين قضاء الحمدانية، وقضاء تلكيف ونواحي بعشيقة وبرطلة والقوش وقرقوش وبعض القرى شمالي العراق».

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تحرير نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2017.