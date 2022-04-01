سلطنة عمان تعلن الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان للعام 1443 هـ، عدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل، وعليه سيكون غداً السبت هو المتمم لشهر شعبان، وبعد غد الأحد هو غرة شهر رمضان المبارك.