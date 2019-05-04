الجبهة الشعبية تؤكد ان ردع الاحتلال يكون بالمقاومة وتطوير قدراتها

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا باستمرار المقاومة فهي القادرة على ردع الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الجبهة اليوم السبت، على أن مشاركة كافة فصائل المقاومة في الرد على جرائم الاحتلال من خلال غرفة العمليات المشتركة دليل على أن المقاومة موحدة وتحظى بحالة إجماع وحاضنة شعبية، وأنها قادرة على إيلام العدو واستنزافه.

وقالت إن المقاومة اليوم تركت بصمة واضحة لها من خلال قصف ما يُسمى غلاف غزة بعشرات الصواريخ، لتوجه رسائل قوية بأنها لن تسمح للاحتلال باستباحة أبناء الشعب الفلسطيني، وأن تطور وتوسيع حجم ضرباتها يؤكد تحقيقها معادلة الردع رغم اختلال موازين القوى بينها وبين الاحتلال.

واعتبرت أن جميع خيارات الشعب الفلسطيني بما فيها تعزيز الوحدة الميدانية وصمود الحاضنة الشعبية يجب أن توضع في خدمة خيار المقاومة، فلا يجب أن تترك غزة تقاتل لوحدها.

وشددت الجبهة على ضرورة أن تتصاعد المقاومة وتتوسع وتتطور وتتعزز قدراتها، طالما أن الاحتلال ما زال قائمًا وجاثمًا على أي ذرة تراب من أراضينا.

وأكدت أن صراعنا مع الاحتلال سيظل مفتوحًا ولن يحسم إلا بالمقاومة، وهذا يستوجب التمسك بصوغ استراتيجية مقاومة موحدة عبر تطوير غرفة العمليات المشتركة إلى جبهة مقاومة موحدة ليست في غزة وحدها، بل في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، فهي القادرة على لجم الاحتلال ووقف مخططاته وإفشال مشاريع التصفية.