الدفاع الروسية تُعلن مقتل أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير معدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقبل إعلان هدنة عيد الميلاد الأرثوذكسي.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال العمليات الهجومية التي شنتها قواتنا، بلغت خسائر العدو على محور دونيتسك 80 عسكريا بين قتيل وجريح، وتم تدمير دبابتين وثلاث عربات مشاة قتالية وخمس شاحنات تتبع للقوات الأوكرانية".

وأضاف البيان: "تم إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية واعتراض 8 صواريخ "هيمارس" فوق زابوروجيه".