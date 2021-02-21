وزارة الداخلية الليبية تعلن مقتل أحد المسلحين واعتقال 2 وإصابة 6 من عناصر الحماية في محاولة اغتيال باشاغا
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وزارة الداخلية الليبية تعلن مقتل أحد المسلحين واعتقال 2 وإصابة 6 من عناصر الحماية في محاولة اغتيال باشاغا

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العرب اليوم - وزارة الداخلية الليبية تعلن مقتل أحد المسلحين واعتقال 2 وإصابة 6 من عناصر الحماية في محاولة اغتيال باشاغا

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا
طرابلس _ العرب اليوم

وزارة الداخلية الليبية تعلن مقتل أحد المسلحين واعتقال 2 وإصابة 6 من عناصر الحماية في محاولة اغتيال باشاغا

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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وزارة الداخلية الليبية تعلن مقتل أحد المسلحين واعتقال 2 وإصابة 6 من عناصر الحماية في محاولة اغتيال باشاغا وزارة الداخلية الليبية تعلن مقتل أحد المسلحين واعتقال 2 وإصابة 6 من عناصر الحماية في محاولة اغتيال باشاغا



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