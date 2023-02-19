الدفاع الروسية تُصرح أوروبا تسلم أوكرانيا مواد مشعة لاستفزاز واسع النطاق واتهام موسكو به
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الدفاع الروسية تُصرح أوروبا تسلم أوكرانيا مواد مشعة لاستفزاز واسع النطاق واتهام موسكو به

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تُصرح أوروبا تسلم أوكرانيا مواد مشعة لاستفزاز واسع النطاق واتهام موسكو به

وزارة الدفاع الروسية
موسكو _ العرب اليوم

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تسليم حاويات مواد مشعة من أوروبا إلى أوكرانيا، بهدف تنفيذ استفزاز من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية به.

ووفقا للوزارة، فإن نظام كييف، قبل بدء الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يواصل التحضير لاستفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "انتهاك جسيم" لالتزامات الاتفاقية، بشأن الأمان النووي أثناء عملية عسكرية خاصة.

وقالت الدفاع الروسية: "لتنفيذ هذا الاستفزاز، تم تسليم عدة حاويات تحتوي على مواد مشعة إلى أوكرانيا، من أراضي إحدى الدول الأوروبية، متجاوزة التفتيش الجمركي، والذي سيتم استخدامه لتلويث محلي للمنطقة الواقعة في نطاق أحد المنشآت الخطرة الإشعاعية التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأوضحت الوزارة، أن الغرض من الاستفزاز هو اتهام القوات المسلحة الروسية بشن هجمات عشوائية على المنشآت الخطرة الإشعاعيى في أوكرانيا، مما أدى إلى تسرب مواد مشعة وتلوث المنطقة

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الدفاع الروسية تُصرح أوروبا تسلم أوكرانيا مواد مشعة لاستفزاز واسع النطاق واتهام موسكو به الدفاع الروسية تُصرح أوروبا تسلم أوكرانيا مواد مشعة لاستفزاز واسع النطاق واتهام موسكو به



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