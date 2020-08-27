الجيش الليبي يعلن دعمه للمظاهرات في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، دعمه للمظاهرات الحاشدة التي خرجت منذ الأحد الماضي فى العاصمة الليبية طرابلس؛ للمطالبة برحيل حكومة الوفاق غير الشرعية، ومحاسبة المسئولين عن الأزمات المعيشية التي تشهدها المدن الليبي وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم الخميس: «إن حكومة الوفاق تستخدم "ميليشيات" من أجل مواجهة وقمع المظاهرات الأخيرة في طرابلس، وفقًا لقناة العربية» وأضاف المسماري: "ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس، فوجدنا نفس الميليشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي عليهم".