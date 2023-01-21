مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق وتم اعتقال شابين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال المُتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، والتي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي محافظة "قلقيلية" بشمال الضفة الغربية، أصيب 5 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية "كفر قدوم"، الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدًا باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في مختلف محافظات الضفة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة 5 شبان بالرصاص، وعشرات بالاختناق.