حذرت موسكو من أن قرار بلغاريا ودول البلطيق بشأن ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها لن يبقى دون رد مناسب وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قناتها في تطبيق "تيليغرام" اليوم الجمعة: "سيكون هناك رد مناسب على كل حالة غير مبررة لترحيل دبلوماسيين روس".