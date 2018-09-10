مقتل 31 من عناصر الأمن و81 من طالبان

قُتل 31 على الأقل من عناصر الأمن، و81 من طالبان، وأصيب العشرات في ثلاث هجمات مسلحة في شمال ووسط أفغانستان خلال الساعات الأخيرة، حسب ما أفادت به مصادر رسمية.