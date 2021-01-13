العراق يصادق علي انضمامه لاتفاق باريس للمناخ

صادق الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، على انضمام العراق إلى اتفاق باريس للمناخ، فيما أشار إلى ضرورة مواجهة التهديدات التي يشكلها التغير المناخي.وقال صالح في بيان صحفي، إن "المصادقة تأتي من أجل مواجهة التهديدات التي يشكلها التغير المناخي والتصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكربون".

وأضاف، أن "العراق وكاستجابة سريعة لانضمامه إلى اتفاق باريس للمناخ، شرع بكتابة وثيقة المساهمات الوطنية NDC باعتبارها السياسة العليا للبلد حول التغيرات المناخية، وتؤسس للاقتصاد الأخضر والمستدام وتحجيم انبعاث الكربون".