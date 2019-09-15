ذكر مجلس الوزراء الكويتي أن جيش البلاد على تنسيق مستمر ومباشر مع القوات المسلحة السعودية على خلفية الهجوم الذي تعرضت له منشأتي نفط شرق المملكة قرب الحدود مع الكويت.