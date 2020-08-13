وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يعلن أن اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية يشكل انفراجة كبيرة للعلاقات العربية الإسرائيلية
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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يؤكدأن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية خطوة مرحب بها على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلاما الشيخ عبدالله بن زايد يعلن أن إعلان الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل عن اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز دبلوماسي مهم و يفتح آفاقا جديدة للسلام و الاستقرار في المنطقة الأمم المتحدة تعلن ترحيبها بأي مبادرة تعزز السلام والأمن في المنطقة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يعلن أن اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية يشكل انفراجة كبيرة للعلاقات العربية الإسرائيلية الإمارات تصرح لن نفتح سفارة في القدس بدون التوصل لاتفاق فلسطيني إسرائيلي الرئيس المصري يعبر عن تقديره للاتفاق الثلاثي ووقف ضم الأراضي الفلسطينية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعلن أن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات خطوة كبيرة للأمام على الطريق الصحيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصرح أن الاتفاق خطوة من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط وأثمن جهود القائمين عليه من أجل تحقيق الاستقرار في منطقتنا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصرح نثمن الاتفاق الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي الذي أوقف ضم الضفة الغربية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو يصف اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات بـ"يوم تاريخي"
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وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يعلن أن اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية يشكل انفراجة كبيرة للعلاقات العربية الإسرائيلية

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يعلن أن اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية يشكل انفراجة كبيرة للعلاقات العربية الإسرائيلية

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد
أبوظبي - العرب اليوم

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يعلن أن اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية يشكل انفراجة كبيرة للعلاقات العربية الإسرائيلية

 

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وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يعلن أن اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية يشكل انفراجة كبيرة للعلاقات العربية الإسرائيلية وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يعلن أن اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية يشكل انفراجة كبيرة للعلاقات العربية الإسرائيلية



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