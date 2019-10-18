الحريري: أقدم مهلة قصيرة جدًا بـ72 ساعة للحكومة

قال رئيس الحكومة اللبنانية "سعد الحريري" خلال كلمته الموجهة إلى الشعب اللبناني اليوم "أقدم مهلة قصيرة جدا بـ72 ساعة ليقدم الشركاء في الحكومة حلا يقنعنا ويقنع الشارع والشركاء الدوليين"