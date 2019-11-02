أفادت مصادر صحافية بمغادرة 55 شاحنة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، اليوم السبت، من سوريا إلى أراضي العراق.

وأوضحت الوكالة أن 55 شاحنة محملة بآليات عسكرية وتجهيزات تتبع "لقوات الاحتلال الأمريكية" غادرت الأراضي السورية من معبر الوليد غير الشرعي إلى العراق.