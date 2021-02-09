مسبار الأمل يقترب من الوصول إلى مداره حول المريخ

أكد رئيس المركز الفرنسي للفضاء، جان إيف لوغال، الثلاثاء، أن العالم أصبح ينظر إلى دولة الإمارات بعد إطلاقها "مسبار الأمل" في يوليو الماضي، "كقوة صاعدة على المستوى العالمي"، لافتا إلى أن نشاطها الفضائي "أصبح له موطئ قدم". واعتبر جان إيف لوغال أن الرحلة الاستكشافية العربية الأولى التي قادتها الإمارات، "تضعها ضمن مصاف الكبار في عالم الفضاء وعلومه"، مؤكدا أن فرنسا "قيادة وشعبا ووكالة فضاء، تتابع مهمة مسبار الأمل عن كثب، وتنتظر منها الشيء الكثير خدمة للعلم والعلوم".

وأضاف في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء الإمارات "وام": "جرت العادة في العالم، ومنذ انطلاق الأسس الأولى لعلوم الفضاء، أن نتحدث فقط عن 6 قوى عالمية في مجال الفضاء، هي الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان وروسيا والهند، وإذا أردنا إضافة قوة سابعة ستكون لا محالة دولة الإمارات العربية المتحدة".



وتابع: "في فرنسا نفتخر كوننا أول وكالة فضاء في العالم وقعت اتفاق تعاون مع دولة الإمارات، حيث تربطنا بوكالة الإمارات للفضاء عدة اتفاقات تعاون، ويجمعنا بمركز محمد بن راشد للفضاء تعاون صناعي وتقني، خاصة في مجال منصات إطلاق صواريخ الفضاء لتطوير المهمات الإماراتية في مجال مراقبة ورصد الكواكب".

وأشار إلى أن فرنسا تعتبر دولة الإمارات "شريكا أساسيا كبيرا في مجال الفضاء"، مضيفا: "هي اليوم قوة صاعدة على المستوى العالمي، ونشاطها الفضائي أصبح له موطئ قدم بشهادة العالم بأسره، وأصبحت في مقدمة الدول الرائدة في مجال علوم الفضاء".