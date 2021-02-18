الناتو يعلن رفع عدد قواته في العراق إلى ثمانية أضعاف

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن حلف شمال الأطلسي قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص.