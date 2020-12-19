أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، السبت، بدأ عملية توزيع لقاح "موديرنا"، بعد يوم من ترخيص إدارة الغذاء والدواء الاستعمال الطارئ للقاح.

وقال الجنرال غوستاف بيرنا في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن "عملية توزيع لقاح موديرنا بدأت"، مضيفاً أن "الشاحنات التي تحتوي على اللقاح، ستنطلق الأحد".