قصف روضة أطفال بضربة جوية استهدفت عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي

أفاد تلفزيون إقليم تيغراي الإثيوبي باستهداف غارة جوية شنتها القوات الحكومية عصر الجمعة روضة للأطفال في الإقليم، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. ونقل تلفزيون تيغراي عن شهود عيان قولهم إن الهجوم وقع حوالي الواحدة بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، وضرب روضة أطفال تدعى "ريد كيدز باراديس" في عاصمة تيغراي، ميكلي. وبث التلفزيون صورا قاسية لأطفال وبالغين شوهت جثثهم في أعقاب الهجوم. ولم يعلن مسؤولو تيغراي بعد حصيلة القتلى والمصابين، ولكن مدير مستشفى إيدر في المدينة، كيبروم غيبريسلاسي، قال على "تويتر" إن طفلين من بين 4 قتلى. وأضاف "المزيد من الضحايا يصلون.. العدد الإجمالي حتى الآن في مستشفانا 13".