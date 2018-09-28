المتظاهرين يسقطون طائرة اكواد كابتر شرق رفح جنوب قطاع غزة ويستولون عليها
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المتظاهرين يسقطون طائرة اكواد كابتر شرق رفح جنوب قطاع غزة ويستولون عليها

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العرب اليوم - المتظاهرين يسقطون طائرة اكواد كابتر شرق رفح جنوب قطاع غزة ويستولون عليها

طائرة اكواد كابتر
غزة - العرب اليوم

المتظاهرين يسقطون طائرة اكواد كابتر شرق رفح جنوب قطاع غزة ويستولون عليها

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المتظاهرين يسقطون طائرة اكواد كابتر شرق رفح جنوب قطاع غزة ويستولون عليها المتظاهرين يسقطون طائرة اكواد كابتر شرق رفح جنوب قطاع غزة ويستولون عليها



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المتظاهرين يسقطون طائرة اكواد كابتر شرق رفح جنوب قطاع غزة ويستولون عليها المتظاهرين يسقطون طائرة اكواد كابتر شرق رفح جنوب قطاع غزة ويستولون عليها



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ارتدت بذلة برتقالية ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام

كايا جربر تتألق بأزياء أنيقة خلال أسبوع الموضة

باريس - مارينا منصف

 أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء  كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي  لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس.  أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت  بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا  إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52  عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت  بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية

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