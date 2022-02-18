الخارجية الروسية نشعر بقلق بالغ من التطورات الأخيرة في دونباس

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ من التطورات في شرق أوكرانيا حيث أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من طرف واحد بدء إجلاء السكان بسبب تصاعد القتال مع قوات كييف.