مقتل وإصابة 4 إرهابيين فى كمين للجيش السوري في ريف اللاذقية

قضت وحدة من الجيش السورى على إرهابيين اثنين وأصابت اثنين آخرين، وألقت القبض على آخر جراء كمين محكم نفذته أقصى الريف الشمالى لمحافظة اللاذقية أثناء محاولتهم التسلل باتجاه المواقع الأمامية. ونقلت عن مصدر ميداني قوله، " إنه نتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة تمكنت وحدة من القوات المسلحة نصب كمين محكم لعناصر مجموعة إرهابية كانت تتسلل باتجاه مواقع الجيش الأمامية في ريف اللاذقية الشمالي، وتمكنت من قتل إرهابيين اثنين وجرح اثنين والقبض على آخر ".