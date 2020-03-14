الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا
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الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا

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العرب اليوم - الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا

الرئيس السوري بشار الأسد
دمشق - العرب اليوم

الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا

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الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا



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