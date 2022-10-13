هجوم صاروخي يستهدف محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن هجوما صاروخيا استهدف محيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، حيث يعقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس جديد وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان لها بأن المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها تعرضت لقصف بـ 9 صواريخ نوع كاتيوشا، مما أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين وقال البيان إن الصاروخ الأول سقط خلف دار الضيافة، والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، أما الثالث سقط على جامع ابن بنية، فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية، والخامس قرب بوابة الخضراء 9 كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى، في حين أن هناك مناطق تكرر عليه القصف الذي أصيب فيه 3 أشخاص، أحدهم منتسب في الأجهزة الأمنية.