مجلس الأمن الدولى يدعو طالبان إلى الانخراط فى مفاوضات السلام مع كابول
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مجلس الأمن الدولى يدعو "طالبان" إلى الانخراط فى مفاوضات السلام مع كابول

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العرب اليوم - مجلس الأمن الدولى يدعو "طالبان" إلى الانخراط فى مفاوضات السلام مع كابول

مجلس الأمن الدولى
كابول_ العرب اليوم

مجلس الأمن الدولى يدعو "طالبان" إلى الانخراط فى مفاوضات السلام مع كابول

 

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مجلس الأمن الدولى يدعو طالبان إلى الانخراط فى مفاوضات السلام مع كابول مجلس الأمن الدولى يدعو طالبان إلى الانخراط فى مفاوضات السلام مع كابول



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مجلس الأمن الدولى يدعو طالبان إلى الانخراط فى مفاوضات السلام مع كابول مجلس الأمن الدولى يدعو طالبان إلى الانخراط فى مفاوضات السلام مع كابول



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