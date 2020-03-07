تعقيم المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينة تحسبا لكورونا

تستمر السلطات الفلسطينية بعمليات التعقيم في عدد من الكنائس والمساجد، بعدما أعلنت في وقت سابق تفعيل خطة الطوارئ في أريحا وبيت لحم والأغوار في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، بأن الكنائس والمساجد في بلدة الزبابدة جنوب جنين، شمال الضفة الغربية، خضعت اليوم إلى عمليات تعقيم في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات لتفادي تفشي الفيروس.