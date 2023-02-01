إطلاق صفارات الإنذار في سديروت ومحيط قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأربعاء، تفعيل الإنذار في سديروت ومنطقة غلاف غزة، وذلك في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسماع انفجارات شمال قطاع غزة، ناتجة عن محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ من غزة.

ودخلت الولايات المتحدة بقوة على خط التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في الضفة الغربية.

وبدأت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو، محادثاتهما مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

والتقى المسؤولان الأمريكيان مع وفد فلسطيني ضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.

وبحسب بيان رسمي فلسطيني، جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية؛ جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير خاصة في مدينة القدس، وإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم اليومية على أراض وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتصعيد المستمر بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الجانب الفلسطيني شدد على ضرورة وقف إسرائيل لكل الإجراءات أحادية الجانب، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف أشكال التصعيد كافة، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، والقدس الشرقية وقطاع غزة.