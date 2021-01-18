إغلاق الكونجرس وإطلاق صافرات الإنذار فى واشنطن بسبب تهديدات خارجية.

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن قوات الأمن الأمريكية أغلقت مبنى الكونجرس، وأطلقت صافرات الإنذار بالعاصمة واشنطن بسبب تهديد أمني خارجى.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة تصاعد أدخنه من مبنى الكونجرس، وتظهر أصوات صافرات الإنذار.وشهدت شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن انتشار أمنيا مكثفا، وخاصة فى محيط مقر الكونجرس، وبالقرب من البيت الأبيض، مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.