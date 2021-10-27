الشرطة الفرنسية تُخلي محطة قطارات جار دو نور في باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة
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الشرطة الفرنسية تُخلي محطة قطارات "جار دو نور" في باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة

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العرب اليوم - الشرطة الفرنسية تُخلي محطة قطارات "جار دو نور" في باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة

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باريس - العرب اليوم

أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الاربعاء، أن الشرطة الفرنسية تُخلي محطة قطارات "جار دو نور" بالعاصمة باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة

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الشرطة الفرنسية تُخلي محطة قطارات جار دو نور في باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة الشرطة الفرنسية تُخلي محطة قطارات جار دو نور في باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة



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