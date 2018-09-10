مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات الحوثية في الحديدة

أكد مصدر بالجيش اليمني الحكومي، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة عشرات المسلحين من الحوثيين في المعارك التي تشهدها محافظة الحديدة، غرب اليمن، منذ 3 أيام.
GMT 16:51 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرإغلاق طرق ومكاتب حكومية احتجاجاً على أسعار الوقود
GMT 16:10 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرمقتل 31 من عناصر الأمن و81 من طالبان
أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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