حركة الجهاد تؤكد ان الاحتلال لن يحلم بهدوء على حساب شعبنا ومقاومتنا .

قالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، عصر اليوم السبت، أن العدو الاسرائيلي سيدفع ثمن جرائمه والمقاومة الفلسطينية ملتزمة بواجب الدفاع عن شعبها وردع العدو.

وحذر المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم ، " على أن الاحتلال لن يحلم بهدوء على حساب شعبنا ومقاومينا، مشيرا الى أن العدو على موعد من مفاجآت المقاومة اذا استمر في عدوانه على شعبنا.

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