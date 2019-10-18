الحريري: لم تبق عرقلة إلا ووضعت في طريقنا

قال رئيس الحكومة اللبنانية "سعد الحريري" خلال كلمته الموجهة إلى الشعب اللبناني اليوم: "لم تبق عرقلة إلا ووضعت في طريقنا منذ تشكيل الحكومة وركّزوا على تصفية الحسابات السياسية بدل الإصلاحات"