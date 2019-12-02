وعد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاثنين، بتحسين حالة الطرق المتردية في البلاد، بعيد مصرع 26 شخصا، في حادث سير مروع أرجعه أحد الوزراء إلى "السرعة".

وقال سعيّد إنه سيبذل " كل ما في وسعه للتعامل مع عواقب الكارثة وإصلاح ما يمكن إصلاحه"، على ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

ولقي 26 تونسيا مصرعهم وأصيب 17 آخرون، الأحد، من جراء سقوط حافلة في واد بمنطقة عين السنوسي الجبلية في شمال غربي تونس.

وكانت الحافلة متجهة من تونس العاصمة الى مدينة عين دراهم الجبلية، التي كثيراً ما يرتادها سياح الداخل.

وهذا الحادث بين الأكثر دموية في تونس.

لكن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي قال إن الحادث يعود بصورة مبدئية إلى "السرعة والحالة المتقادمة للحافلة".

وأضاف السالمي في تصريحات للتلفزيون الرسمي "لن أستبق التحقيق، الكل مسؤول، لكن سبب الإشكال هو الحافلة التي يتجاوز عمرها العشرين عاما ثم السرعة".

وأكد السالمي أن المنطقة تعرف بتضاريسها الوعرة، وكثرة المنعرجات "وكانت مجهزة بالعلامات المنبهة للسرعة".

لكن كثيرين في تونس يتحدثون أيضا عن اهتراء البنية التحتية، وهي أحد أسباب حوادث السير في البلاد.