بومبيو يؤكد أن استعادة حكومة سورية السيطرة على الجولان يهدد بإلحاق ضرر بإسرائيل والغرب

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الدعوات الدولية الموجهة إلى إسرائيل لإعادة الجولان المحتل إلى سوريا، مشددا على أن هذه الخطوة من شأنها أن تضر بالدولة العبرية والغرب.