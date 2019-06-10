أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية يعلن أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة
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أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية يعلن أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة

العرب اليوم -

العرب اليوم - أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية يعلن أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة

أحمد مجدلاني
غزة - العرب اليوم

أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية يعلن أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة

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أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية يعلن أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية يعلن أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة



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أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية يعلن أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية يعلن أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة



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