مستوطنون إسرائيليون يحاولون إحراق كنيسة حبس المسيح بالقدس

اقتحم مستوطنون، الخميس 2 فبراير، كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة في القدس الشرقية، وحاولوا إضرام النار فيها.

وجاء في بيان محافظة القدس أن "ثلاثة مستوطنين اقتحموا كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة مقابل المدرسة العمرية، وقاموا بتكسير وتحطيم محتوياتها، وحاولوا إشعال النار فيها بهدف إحراقها".

وأضافت المحافظة بأن "الحارس الموجود في المكان تصدى لهم وقام بإبلاغ الشرطة التي تتواجد الآن في المكان".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها "اعتقلت سائحا أمريكيا اعتدى على كنيسة "حبس المسيح" في القدس".