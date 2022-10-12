إصابة 8 أشخاص بينهم 4 من قوات الأمن في انفجار عبوتين شمال بغداد

أفاد مصدر أمنى عراقي، الأربعاء، بإصابة 8 أشخاص بينهم 4 من قوات الأمن، في انفجارين متلاحقين شمالي العاصمة بغداد.

وحسب مصدر، قال المصدر إن "عبوة ناسفة استهدفت مركبة مدنية على طريق نيسمي ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص".

وأضاف أنه "بعد وصول قوة أمنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي إلى موقع الحادث انفجرت عبوة أخرى ما أدى إلى إصابة 4 من رجال الأمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وعناصر من الحشد".