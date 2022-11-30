أعلن تنظيم "داعش" اليوم الأربعاء، مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى المتحدث باسمه.

وفي التسجيل الذي نشرته حسابات تابعة للتنظيم، أوضح المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر أن القرشي قتل خلال قتال.

كما أعلن تعيين أبا الحسين الحسيني القرشي "خليفة للمسلمين".