طالبان تكذب معلومات المخابرات الأمريكية حول عدم نية الحركة تنفيذ اتفاق السلام

كذبت حركة طالبان الأفغانية معلومات المخابرات الأمريكية التي تشير إلى أن الحركة ليس لديها نية لتحقيق اتفاق السلام مع واشنطن.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، اليوم السبت، إن حركة طالبان تدحض معلومات المخابرات الأمريكية التي تشير إلى أن الحركة لا تنوي الالتزام باتفاقية السلام مع واشنطن.

ويوم الجمعة، ذكرت قناة إن بي سي نيوز الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن الحكومة جمعت "معلومات استخبارية مقنعة" تثبت أن حركة طالبان لم تكن تنوي تنفيذ اتفاق السلام المبرم مع الولايات المتحدة في الدوحة في قطر الأسبوع الماضي.

وقال شاهين "ننفي بشكل قاطع تصريحات المخابرات الأمريكية لشبكة إن بي سي نيوز بأن طالبان لا تنوي الالتزام بالاتفاقية. العملية تسير على ما يرام حتى الآن، ولا يمكن تأكيد مثل هذه التعليقات من المسؤولين الأمريكيين".