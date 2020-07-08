التحالف الدولي يضرب أوكار داعش شمال العراق
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التحالف الدولي يضرب أوكار "داعش" شمال العراق

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تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية
بغداد - العرب اليوم

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية اليوم الأربعاء، عن تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية ضد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العراق.التحالف الدولي يضرب أوكار التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية ضد "داعش" شمالي العراقوذكرت في بيان صحفي: "وفق معلومات دقيقة نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء طوز خرماتو، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك".وأضافت: "أسفرت هذه الضربات عن تدمير الأهداف بالكامل، من بينها كهف فيه عبوات ناسفة وأسلحة، وقد شوهدت النيران تتصاعد منه".

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التحالف الدولي يضرب أوكار داعش شمال العراق التحالف الدولي يضرب أوكار داعش شمال العراق



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