دوي انفجار في توماروفكا في منطقة بيلغورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا

قال أوليغ ميدفيديف، رئيس إدارة منطقة ياكوفليفسكي بمقاطعة بيلغورود، إن انفجارا وقع في توماروفكا التابعة لبيلغورود الروسية، قرب الحدود مع أوكرانيا، دون وقوع إصابات وأضاف المسؤول "كل شيء هادئ في توماروفكا. وقع انفجار جراء انهيارات .. تم تطويق المكان، وجرى استدعاء خدمات الطوارئ"، منوها بعدم وقوع أي إصابات.