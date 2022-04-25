الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة

حكم القضاء، اليوم الإثنين، في اسطنبول على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة من دون إمكان استئناف الحكم، بعد ادانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة اليه. وهو محتجز منذ أربعة اعوام وستى أشهر عام في سجن سيليفري قرب اسطنبول.