الجيش المصري يُعلن استشهاد ضابط و10 جنود خلال إحباط هجوم إرهابي بشرق القناة

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد خلال إحباط هجوم إرهابي على نقطة رفع مياه بمنطقة شرق القناة.وقال المتحدث، عبر صفحته على «فيسبوك»، «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي، وإصابة 5 أفراد، وجارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء». وأضاف: «تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره».