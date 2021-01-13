السودان يلغي حظر دخول المسافرين القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب إفريقيا

أصدرت سلطة الطيران المدنى السودانية، نشرة طيران دولية جديدة، سمحت فيها للركاب القادمين جوا من دول بريطانيا، وهولندا وجنوب إفريقيا بالدخول للسودان عبر المطارات السودانية.ووضعت النشرة ضوابط صحية للقادمين من الدول الثلاث، تشمل الحصول على شهادات خلو من مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا يكون قد مضى على استخراجها أكثر من 72 ساعة، إضافة إلى خضوع القادمين من الدول الثلاث لحجر منزلى لمدة 14 يوما، وإبلاغ الجهات الصحية المختصة فى حالة ظهور أعراض مرض على الشخص القادم.وأوضحت النشرة أن هذا الإعلان يسرى حتى الحادى عشر من شهر أبريل القادم