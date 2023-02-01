مصرع 3 مصريين وإصابة 32 آخرين في حريق هائل بمستشفى كبير

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأربعاء، مصرع 3 مصريين وإصابة 32 آخرين في حريق هائل نشب بقسم الأشعة داخل أحد المستشفيات التابعة لأحد الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة.