وكالة سانا تؤكد أن التفجير الذي سمع في دمشق ناجم عن تفجير ذخائر من مخلفات الحرب

ذكرت وكالة سانا أن الصوت الذي سمع في أحياء العاصمة السورية دمشق ناجم عن تفجير ذخائر من مخلفات الحربوأوضحت الوكالة أن التفجير تم في منطقة عين ترما بريف دمشق.وكان عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يفيد بوقوع تفجير في أرجاء العاصمة السورية دون أن يكشف عن أسبابه.